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Alman basınından 'Opel'in Ceo'su Neumann istifa edecek' iddiası

General Motors'un Avrupa kolu Opel'in Ceo'su Karl-Thomas Neumann'ın istifa etmeye hazırlandığı iddia edildi. Alman Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'un kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Neumannn'ın istifası GM'in Opel'i Fransız PSA Grup'a satma kararı ile ilgili.

Alman basınından 'Opel'in Ceo'su Neumann istifa edecek' iddiası

Neumann, Opel'in PSA'ya satışını doğru bir stratejik adım olarak görürken, PSA'nın elektrikli otomobillerin gittikçe artan önemini hafife aldığından endişe ediyor. 

Habere göre Neumann, Opel yönetimini istifası hakkında 22 Haziran'da yapılacak olan toplantıda bilgilendirmeyi planlıyor. Ancak Neumann, GM Opel'in PSA'ya satışını tamamlayıncaya kadar yönetim kurulunda kalmak istiyor.

Öte yandan Opel, söz konusu iddialar ile ilgili olarak bir açıklama yapmayı reddetti.

Opel'in Peugeot, Citroen ve DS markalarının sahibi PSA Grup'a satışının 31 Temmuz'a kadar gerçekleşmesi bekleniyor. Satış tutarı ise 2.46 milyar dolar olacak.

Neumann, Mart ayında kendisi ile yapılan bir röportajda satışın ardından da görevine devam edeceğini söylemişti./Habertürk

Etiketler; #opel #General Motors #avrupa #ceo #Karl-Thomas Neumann
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