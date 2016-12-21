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Alman polisini alarma geçiren ihbar

Berlin saldırısının şüphelisi olarak aranan Anis A.'nın bir alışveriş merkezinde olduğu ihbarı üzerine Alman güvenlik güçleri alarma geçti. Sputnik'te yer alan habere göre; AVM'nin etrafı polis tarafından sarıldı.

Alman polisini alarma geçiren ihbar

Berlin saldırısının şüpheli olarak aranan Anis A. isimli şüphelinin bulunduğu tahmin edilen Düsseldorf'taki bir alışveriş merkezinin etrafı polis tarafından sarıldı.

Alman basını operasyonun kısa süre içinde sonlandırıldığını ve aranan şüphelinin alışveriş merkezinde bulunamadığını aktardı./sputnik

Etiketler; #berlin saldırısı #alışveriş merkezi #avm #berlin #alman polisi
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