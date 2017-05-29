Almanya'nın başkenti Berlin'de ana cadde üzerinde çalıntı bir arabada bomba bulunduğu iddiasıyla bu sabahtan itibaren polis alarma geçti. Cadde tamamen trafiğe kapatıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de ana cadde üzerinde çalıntı bir arabada bomba bulunduğu iddiasıyla bu sabahtan itibaren polis alarma geçti.



Cadde tamamen trafiğe kapatıldı.



Araca yakın noktadaki bir çocuk yuvası boşaltıldı ve civar noktalarda oturanlar arka cephelere geçilmesi noktasında uyarıldı.



Yaklaşık 40 polis ve 1 bomba imha ekibi olay yerinde arabayı inceliyorlar.



Şu anda arabada bomba bulunduğuna dair resmi olarak açıklanmış bir bilgi yok.



Özel bir robotun arabayı incelediği görülüyor.



Arabanın arka koltuğunda bir benzin bidonu bulunduğu belirtildi.



ulusalkanal.com.tr