Almanya'da bir evde 3 ceset bulundu

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Kirchehrenbach kentinde bir evde 3 ceset bulunduğu bildirildi.

'nıneyaletininkentinde bir evde 3bulunduğu bildirildi.Oberfranken Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polisin olay yerine ulaştığında evin duman içinde olduğu, bunun üzerine itfaiyenin çağrıldığı, eve girildiğinde 1 kadın ve 2 çocuk cesedine rastlandığı ifade edildi.Açıklamada, söz konusu kişilerin ölüm sebebine ve kimliğine ilişkin incelemelerin Bamberg savcılığı tarafından sürdürüldüğü kaydedildi.