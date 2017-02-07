Almanya'da bir evde 3 ceset bulundu

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Kirchehrenbach kentinde bir evde 3 ceset bulunduğu bildirildi.Kaynak: AA
Oberfranken Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polisin olay yerine ulaştığında evin duman içinde olduğu, bunun üzerine itfaiyenin çağrıldığı, eve girildiğinde 1 kadın ve 2 çocuk cesedine rastlandığı ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu kişilerin ölüm sebebine ve kimliğine ilişkin incelemelerin Bamberg savcılığı tarafından sürdürüldüğü kaydedildi.
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