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Almanya'da bir evde 3 ceset bulundu

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Kirchehrenbach kentinde bir evde 3 ceset bulunduğu bildirildi.

Almanya'da bir evde 3 ceset bulundu
Almanya'nın Bavyera eyaletinin Kirchehrenbach kentinde bir evde 3 ceset bulunduğu bildirildi.

Oberfranken Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polisin olay yerine ulaştığında evin duman içinde olduğu, bunun üzerine itfaiyenin çağrıldığı, eve girildiğinde 1 kadın ve 2 çocuk cesedine rastlandığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin ölüm sebebine ve kimliğine ilişkin incelemelerin Bamberg savcılığı tarafından sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
Etiketler; #almanya #bavyera #Kirchehrenbach
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