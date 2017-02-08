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Almanya'da bomba alarmı!

Almanya'nın doğusundaki Borsdorf kentinde yetkililer bomba tehdidi nedeniyle bir okulu tahliye ettirdi.

Almanya'da bomba alarmı!

Söz konusu okulda bir adamın "çantamda bomba var" dediği öğrenildi.
 
Almanya'da Leipzig kenti yakınlarındaki  yakınlarında Borsdorf'ta teknik bir  lisede bir adamın öğrencilere, çantasında patlayıcı olduğunu, bu nedenle okula girmemelerini söylemesi üzerine okul tahliye edildi. 
 
Kimliği belirsiz adam ve olayla ilgili incelemenin sürdüğü ancak henüz patlayıcıya rastlanmadığı belirtiliyor./vatan

Etiketler; #almanya #leipzig
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