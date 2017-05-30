Berlin ve Ankara arasındaki İncirlik Üssü gerginliği devam ediyor. Almanya Federal Meclisi'nde İncirlik'te görevli Alman askerlerinin çekilmesi konusundaki çağrılar artıyor. Koalisyon ortağı ve muhalefet ivedilikle karar alınmasını istiyor.

Almanya'da "İncirlik'ten çekilelim" çağrısı artıyor. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti ile muhalefetteki Sol Parti ivedilikle karar alınmasını talep etti.



Sosyal Demokrat Parti Dış Politika sözcüsü Niels Annen, Federal hükümetin Türkiye'ye Alman parlamenterlerin İncirlik ziyaretine izin vermesi için 14 gün süre tanıdığını ancak bunun çok uzun bir süre olduğunu söyledi.



Annen, "Türk hükümetinin daha fazla kendi istediği oyunu oynamasına izin veremeyiz" dedi.



Sol Parti'nin Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch da net sonuçlar için vaktin geldiğini belirtti. Bartsch, silah ihracatının ve mali yardımların durdurulması ve Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi gibi tedbirlere başvurulmasını istedi.



Almanya Dışişleri Bakanlığı ise, askerlerin İncirlik'ten çekilip çekilmeyeceğine iki hafta içinde karar verileceğini duyurdu.



Almanya Başbakanı Angela Merkel Brüksel'de geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme öncesi "ziyarete izni verilmezse askerleri İncirlik'ten çekeriz" açıklaması yapmıştı.



İncirlik Üssü'nde IŞİD'le mücadele kapsamında görev yapan 260 Alman askerinin yanı sıra tornado keşif uçakları bulunuyor.



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