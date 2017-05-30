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Almanya'da intihar saldırısı son anda engellendi

Alman Bild gazetesi, başkent Berlin'de intihar saldırısı yapmayı planlayan 17 yaşındaki bir Suriyelinin Brandenburg eyaletinde gözaltına alındığını duyurdu.

Almanya'da intihar saldırısı son anda engellendi

Almanya'da 2015 yılında sığınma aldığı belirtilen kişinin 'aile bireyleriyle vedalaşmak için bir mesaj attığı belirtildi. Polisin bu ipucu üzerinden hareket ederek olası intihar bombacısını ele geçirdiği belirtiliyor. 

Brandenburg İçişleri Bakanı Karl-Heinz Schröter, Suriyeli gencin 2016 yılından beri Uckermark bölgesinde yaşadığını söyledi. 

Ayrıntılar geliyor....

Etiketler; #almanya #intihar saldırısı #Brandenburg
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