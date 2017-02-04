Almanya'da karnavallar için güvenlik önlemleri

Köln Belediyesi, karnaval yürüyüşlerinin yapılacağı günlerde şehir merkezine tırların girmesini yasaklayacak

Almanya'nın Köln kentinde, karnaval yürüyüşlerinin yapılacağı günlerde tırların şehir merkezine girmesi yasaklanacak.

Köln Belediyesinden yapılan açıklamada, polis ve belediye yetkililerinin yaptığı ortak toplantıda, Fransa'nın Nice ve Almanya’nın Berlin kentlerinde daha önce meydana gelen terör olaylarından dolayı karnaval yürüyüşlerinin yapılacağı günlerde güvenlik önlemlerinin artırılacağı ifade edildi.

Büyük karnaval etkinliklerinin yapıldığı 26-27 Şubat tarihlerinde, şehir merkezine tırların girmesinin yasaklanacağı belirtilen açıklamada, bu yasağın azami yük ağırlığının 7,5 ton üzerindeki tırları kapsayacağı kaydedildi.

Öte yandan Köln polisinin Kuzey-Ren Vestfalya eyaletindeki yerel yönetimlerden sığınmacıların karnaval etkinliklerine katılması yönünde organizasyonlar düzenlenmemesini istediği bildirildi.

Kölner Stadtanzeiger gazetesinin haberine göre polisin, yerel yönetimlere elektronik posta yoluyla gönderdiği yazıda bu girişimlerin organize edilmesinin karnaval etkinliklerinde sığınmacıların yığılmasını hızlandıracağı savunuldu.

Bunun da Almanya'daki güvenlik durumundan dolayı tasvip edilmeyen etkileşime sebep vereceğinin ifade edildiği yazıda, ayrıca yerel yönetimlerin sığınmacıları karnaval etkinlikleri çerçevesinde yoğun polis kontrollerinin yapılacağı yönüne bilgilendirmesinin istendiği belirtildi.

Bu yazının ortaya çıkmasının ardından sığınmacılara yönelik çalışmalar yapan dernekler polisi, farklı görünümlü insanlara özel işlemler uygulama ve "ırksal profilleme" yapmakla suçladı.

Bunun üzerine polisin bu yazıdan dolayı özür dilediği belirtilerek bu yazının bir iç yazışma olduğu ve artık başka yerlere gönderilmeyeceği ifade edildiği kaydedildi.