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Almanya'da kokain operasyonu

Hamburg Limanı'nda 717 kilogram kokain ele geçirildi

Almanya'da kokain operasyonu

 Almanya'nın Hamburg Limanı'ndaki bir gemiden indirilen konteynerde 717 kilogram kokain ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza Dairesi Müdürü Rene Matschke Hollanda Antilleri'nin en büyük adası olan Curaçao'dan getirilen bir konteynerde saflık oranı yüzde 80 olan 717 kilogram kokain tespit edildiğini belirtti.

Uluslararası bir çetenin işin içinde olduğunu ifade eden Matschke geçen hafta Hollanda'da bu olayla bağlantılı rehin alma vakasının yaşandığını ve çete üyelerinin birbirlerini öldürdüğünü ifade etti.

Kokainin metal atık olarak kaydının yapıldığı ve kurşun kaplamış metallerin içinde tespit edildiği açıklandı.

Yakalanan kokainin Almanya'nın limanlarında bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kokain #717 kilo
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