Koblenz polisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada terör saldırısı şüphesine ilişkin somut bilgiler bulunduğu ifade edildi.
Ziyaretçilere sakin ve düzenli bir şekilde alandan ayrılmaları önerildi.
Organizatör ve güvenlik güçlerinde yapılan değerlendirmede festivalin bugünkü ayağının sona ermesi kararı alındığı belirtilen açıklamada müzikseverlerin konser alanını terk ettikleri kaydedildi.
Ayrıntılar gelecek....
Almanya'nın Nürburgring kentinde geleneksel olarak düzenlenen Rock am Ring müzik festivaline terör saldırısı şüphesi nedeniyle ara verildiği bildirildi. Ziyaretçilere sakin ve düzenli bir şekilde alandan ayrılmaları önerildi.
Koblenz polisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada terör saldırısı şüphesine ilişkin somut bilgiler bulunduğu ifade edildi.