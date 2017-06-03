Almanya'da terör alarmı
Almanya'da terör alarmı
Adana'da jandarma minibüsü devrildi
Adana'da jandarma minibüsü devrildi
FETÖ elebaşı Gülen'e tutuklama kararı
FETÖ elebaşı Gülen'e tutuklama kararı
Cebeci ’de neler oluyor?
Cebeci ’de neler oluyor?

Almanya'da terör alarmı

Almanya'nın Nürburgring kentinde geleneksel olarak düzenlenen Rock am Ring müzik festivaline terör saldırısı şüphesi nedeniyle ara verildiği bildirildi. Ziyaretçilere sakin ve düzenli bir şekilde alandan ayrılmaları önerildi.

Almanya'da terör alarmı

Koblenz polisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada terör saldırısı şüphesine ilişkin somut bilgiler bulunduğu ifade edildi.

Ziyaretçilere sakin ve düzenli bir şekilde alandan ayrılmaları önerildi.

Organizatör ve güvenlik güçlerinde yapılan değerlendirmede festivalin bugünkü ayağının sona ermesi kararı alındığı belirtilen açıklamada müzikseverlerin konser alanını terk ettikleri kaydedildi.


Ayrıntılar gelecek....
 

Etiketler; #almanya #Nürburgring
banner863
Önceki Haber
Şehit Başsavcı Alper'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Sonraki Haber
Almanya'da terör alarmı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.