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Almanya'da yapılan bir araştırma ilginç bir bulguyu ortaya koydu

Almanya'da yapılan bir araştırma ilginç bir bulguyu ortaya koydu. Mısır'da çıkarılan M.Ö. 1.400 ile 400 yıllarına ait mumyaların DNA'larında Anadolu ve Avrupa'da yaşayan toplulukların izine rastlandı. Mumyalardaki genlerin Akdeniz insanlarının genlerine yakın olduğunu anlaşıldı.

Almanya'da yapılan bir araştırma ilginç bir bulguyu ortaya koydu

Mısır'da çıkarılan antik çağa ait mumyalarda Anadolu'nun izine rastlandı.

Bu ilginç bulguyu ortaya çıkaran, Almanya'daki Tübingen Üniversitesi ile ülkenin üniversite şehri olarak bilinen Jena'daki Max Planck İnsan Tarihi Bilimi Enstitüsünün ortak araştırması oldu.

Araştırma Mısır'da çıkarılan milattan önce 1400 ile 400 yılları arasında yaşamış Antik Mısırlılara ait mumyaların DNA kayıtları üzerinde yapıldı.

Ulaşılan sonuç, Antik Mısırlıların genlerinin günümüz Mısır halkı ile değil Anadolu ve Avrupa'da yaşayan toplulukların genleri ile uyumlu olduğuydu... Mumyaları analiz eden bilim insanları, kalıntılardaki genlerin Akdeniz insanlarının genlerine daha yakın olduğunu belirledi.

151 mumya üzerinde araştırma yapan bilim insanları, Antik Mısırlıların genlerinin Suriye, Ürün, İsrail ve Lübnan'ın gen havuzuyla da uyuştuğunu kaydetti.

Peki, günümüz Mısır halkının soyu aslında nereye dayanıyor? Nature Communications dergisinde yer alan araştırma sonucunda modern Mısır halkı, Sahra altı Afrika geni taşıyor.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #almanya
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