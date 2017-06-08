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Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel Libya'da

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Suveyhili, Gabriel ile bir araya geldi

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel Libya'da

 Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Abdurrahman Suveyhili, başkent Trablus'ta, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile görüştü.

Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Basın Bürosunun sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden Gabriel, Suveyhili ile bir araya geldi.

Görüşmede Suveyhili, Almanya hükümetine, Libya'da siyasi süreç, diyalog çabaları ve ulusal mutabakatta daha fazla rol üstlenmesi çağrısında bulundu.

Gabriel de BM'nin girişimleriyle 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan Libya Siyasi Anlaşması'na göre ülkede siyasi süreci desteklediklerini ve tüm tarafları diyalog masasına oturmaya teşvik ettiklerini kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Abdurrahman Suveyhili
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