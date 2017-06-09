Gabriel, UMH'nin yasa dışı göçle mücadelesini takdir etti

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yasa dışı göçle mücadelede harcadığı çabayı övdü.



Gabriel, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Martin Kobler ile yasa dışı göçmenlerin konakladığı merkezi ziyaretinin ardından Trablus'ta UMH Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale ile ortak basın toplantısı düzenledi. Gabriel, UMH'nin AB ile işbirliği içinde, yasa dışı göçle mücadele etme ve göçmenlere ülkelerine gönderilmeden önce insani yardım sunma konusundaki çabasını takdir ettiklerini söyledi.



UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac ile gün içerisinde gerçekleştirdiği görüşmenin sonuçlarının olumlu olduğuna ifade eden Gabriel ülkesinin farklı alanlarda UMH hükümetine destek verdiğini kaydetti.



Gabriel, UMH'nin, BM ile üzerinde anlaşılan istikrar projelerinin hayata geçirilmesi ve Libya'nın güvenli bir limana ulaştırılması için tüm taraflarla diyalog yolunda cesur bir duruş sergilediğini dile getirdi.



Seyyale ise Batılı ülkelerin Libya'ya "terör ve yasa dışı göç yuvası" olarak baktığını oysa bu durumun, tüm mesaisini terörle mücadeleye ayıran UMH için büyük bir endişe kaynağı olduğunu aktardı.



Yasa dışı göçle mücadelenin sadece denizde yapılamayacağını, 4 bin kilometre boyunca uzanan güney sınırında komşu ülkelerle işbirliği yapılması gerektiğini söyleyen Seyyale bunun, emniyet güçlerinin modern lojistik ve elektronik kontrol sistemleri ile donatılması ve sahil güvenlik güçlerinin eğitilmesiyle gerçekleşeceğini belirtti.

Seyyale ayrıca, açık denizlerde Avrupa'ya gitmeye çalışırken yakalanan yasa dışı göçmenlerin, vatandaşı oldukları ülkeler tarafından kabul edilmesi çağrısı yaptı.