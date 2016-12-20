Almanya İçişleri 'terör saldırısı' dedi

Almanya’nın başkenti Berlin’de Noel pazarına giren TIR insanları ezdi. En az 12 kişi yaşamını yitirdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Bu bir terör saldırısı" dedi.

Almanya'nın başkenti Berlin’de Noel pazarına dalan TIR dehşet saçtı.



TIR'ın pazarda yhaklaşık 80 metre ilerledi. Olayda; 12 kişi yaşamını yitirdi, 48 kişi de yaralandı. Ölenlerin büyük bölümü pazarda çalışan tezgahtarlar.



Almanya Başbakanı Angela Merkel saldırıdan sonra ilk kez kameralar karşısına geçerek "Bu benim için çok zor bir gün, dün Berlin'de yaşananlar yüzünden hayal kırıklığı, şok ve üzüntü yaşıyorum" dedi.



Olayın tam olarak aydınlatılmadığını ama bunun bir terör saldırısı olduğunu ifade eden Merkel, saldırının tüm ülkeyi birleştirdiğini söyledi. Merkel, "Sorumlular yasalarımızın öngördüğü en sert biçimde cezalandırılacaktır" dİye konuştu.



Saldırının ardından kaçan TIR şoförü yakalanırken, yanındaki kişi öldürüldü.



Alman basını, TIR'ın Polonyalı sahibinin, Pazartesi saat 16.00'dan itibaren aracın şoförü ile irtibatının kesildiğini açıkladığını yazdı.



Saldırganın kimliğiyle ilgili birçok iddia öne sürüldü. Alman basını TIR ile Noel pazarına saldıran kişinin Afganistan ya da Pakistan kökenli olabileceğini savundu. TIR'ın içinde ölü bulunan kişinin Polonya vatandaşı olduğu kaydedildi.



Polis, terör saldırısı ihtimali üzerinde dururken, yapılan ilk açıklamada, “Kaza değildi. Kasıtlıydı” denildi. Berlin’deki olay, geçen Temmuz ayında Fransa’nın Nice kentinde meydana gelen ve DEAŞ’ın üstlendiği terör saldırısını akıllara getirdi.



ulusalkanal.com.tr