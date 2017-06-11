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Almanya: Körfez savaşa sürüklenebilir

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, körfezde Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin savaşa dönüşebileceğini söyledi.

Almanya: Körfez savaşa sürüklenebilir

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, körfezde Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin savaşa dönüşebileceğini söyledi.
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Frankfurter  Allgemeine Sonntagszeitung" gazetesine yaptığı  açıklamada, kardeş ve komşu ülkelerin birbirine davranışlarını "dramatik" olarak  değerlendirdi.

"Bu anlaşmazlığın bir savaşa dönüşebileceği tehlikesi bulunuyor"  diyen Gabriel, krizin tırmanmasını engellemeye yönelik çalışma gösterilmesi  gerektiğine işaret etti.

ABD, Türkiye, İran, Suudi arabistan, Katar ve Kuveyt dışişleri  bakanlarıyla hafta arasında görüştüğüne belirten Gabriel, "Görüşmelerden sonra  durumun ne kadar ciddi olduğunu biliyorum. Ancak ilerleme sağlanması için  şansımız var." ifadesini kullandı.

Gabriel, ihtilafta olan tarafların birbirleriyle görüşmeleri  gerektiğini kaydetti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de daha önce Meksika ziyareti  sırasında yaptığı açıklamada, Körfezdeki durumu kaygı verici olarak  değerlendirmişti.


Kaynak: AA
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