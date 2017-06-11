Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, körfezde Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin savaşa dönüşebileceğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, körfezde Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin savaşa dönüşebileceğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" gazetesine yaptığı açıklamada, kardeş ve komşu ülkelerin birbirine davranışlarını "dramatik" olarak değerlendirdi.



"Bu anlaşmazlığın bir savaşa dönüşebileceği tehlikesi bulunuyor" diyen Gabriel, krizin tırmanmasını engellemeye yönelik çalışma gösterilmesi gerektiğine işaret etti.



ABD, Türkiye, İran, Suudi arabistan, Katar ve Kuveyt dışişleri bakanlarıyla hafta arasında görüştüğüne belirten Gabriel, "Görüşmelerden sonra durumun ne kadar ciddi olduğunu biliyorum. Ancak ilerleme sağlanması için şansımız var." ifadesini kullandı.



Gabriel, ihtilafta olan tarafların birbirleriyle görüşmeleri gerektiğini kaydetti.



Almanya Başbakanı Angela Merkel de daha önce Meksika ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Körfezdeki durumu kaygı verici olarak değerlendirmişti.