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Almanya'nın İncirlik kararının ardından Merkel'den ilk açıklama

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İncirlik'teki Alman askerlerinin çekilmesinin ardından Ankara'yla diyaloğun sürmesi gerektiğini belirtti.

Almanya'nın İncirlik kararının ardından Merkel'den ilk açıklama
Almanya Başbakanı Angela Merkel, İncirlik'teki Alman askerlerinin çekilmesinin ardından Ankara'yla diyaloğun sürmesi gerektiğini belirtti.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Alman hükümetinin İncirlik'ten çekilmeye yönelik onay vermesinin ardından ilk kez açıklama yaptı. Merkel, ilk açıklamasında "Almanya İncirlik'ten çekildikten sonra bile Türkiye ile diyalog devam etmeli" ifadesini kullandı.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, kararın ardından, "Türkiye'nin şu anda Alman parlamenterlerin İncirlik üssünü ziyaretine izin verme durumunda olmadığı göz önüne alan kabine, Alman askerlerinin İncirlik'ten Ürdün'e nakledilmesine karar vermiştir" açıklamasında bulunmuştu.

ulusalkanal.com.tr
Etiketler; #almanya #İncirlik #Merkel
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