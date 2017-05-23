Amerika, İran'a karşı yeni bir cephe oluşturma arayışında. Amerika'nın eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey "Washington İran’a karşı Türkiye, Suudi Arabistan ve İsrail’i bir araya getirebilir" dedi.

Amerika'nın eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, "Washington'un İran’a karşı Türkiye, Suudi Arabistan ve İsrail’i bir araya getirebileceğini" söyledi.



Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Jeffrey, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Amerika Başkanı Donald Trump ile görüşmesini değerlendirdi.



Erdoğan'ın İstanbul’daki Atlantik Konseyi'nde "Farsların yayılma politikası" üzerine konuştuğunu hatırlatan Jeffrey, "Suriye’deki korkunç durum bu yayılması politikanın bir sonucu" dedi.



Jeffrey, Trump yönetiminin İran'a karşı Türkiye, Suudi Arabistan ve İsrail'i birleştirebileceğini belirtti.



"İRAN KARŞITI CEPHE: Eğer ilişki bugün atılan temeller üzerinden ilerlerse Washington hem İran’a karşı hem de Sünni radikalizmine karşı Türkiye, Suudi Arabistan ve İsrail’i bir araya getirebilir. Erdoğan da Trump da İran’ın etkisinin dengelenmesinden yana. Obama’nın böyle bir derdi yoktu. Dolayısıyla Trump ve Erdoğan’ın İran stratejik bir yakınlığı var. Bu yönde hızla olumlu sonuç alınabileceğine inanıyorum."



Jeffrey, Amerika'nın PKK/PYD'ye verdiği tank savarlar ve havan toplarının her türlü ordu açısından bir tehdit olduğunu vurguladı. Eski Büyükelçi, PYD'nin PKK’nın bir parçası olduğunu da yineledi.



ulusalkanal.com.tr