Amerika-İran arasındaki gerilim sürüyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Donald Trump'ın hedef aldığı nükleer anlaşmayı "kazan-kazan anlaşması" olarak niteledi. Karşılıklı açıklamalara Rusya da dahil oldu. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da İran'ı "terörist devlet" olarak görmediklerini ve ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, nükleer anlaşmayı hedef alan açıklamalarına yanıt Tahran'dan geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Trump nükleer anlaşmayı okuyor ama kabul etmiyor." dedi. Ruhani anlaşmanın her iki tarafa da kazandıracak bir anlaşma olduğunu belirtti.



İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de Trump'a "Hiçbir düşman İran halkının elini kolunu bağlayamaz. Trump benden korkun diyor. İran halkı bu tehditlere karşı duruşunu gösterecektir" diye cevap verdi.



Tartışmaya Rusya da dahil oldu. Kremlin Basın Sözcüsü Dimitri Peskov da Trump'ın "İran terörist devlettir" açıklamasına tepki gösterdi. Peskov, İran'ın terörist devlet olarak görmediklerini ve ilişkilerini geliştirmeye devam edeceklerini söyledi. Peskov, "İran ile iyi ilişkilere sahibiz. Ticari ve ekonomik ilişkilerimize değer veriyoruz ve geliştirmeyi umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Peskov ayrıca Trump ile yaptığı röportajda Putin için "katil" ifadesini kullanan sunucuyu da eleştirerek "Bu kabul edilemez, kanaldan özür bekliyoruz" dedi.







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