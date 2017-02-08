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Amerikan Üssü protesto edildi

Japonya'nın Okinawa adasında deniz üzerinde inşa edilecek Amerikan Üssü protesto edildi. Kanolarla denize açılan protestocular bir süre için inşaat çalışmasını durdurdu.

Amerikan Üssü protesto edildi

Yeni inşa edilecek Amerikan üssü için Japonya'nın Okinawa adasının açıklarında yapılan inşaat çalışmaları ilginç bir protestoya sahne oldu.

Kanolarıyla denize açılan protestocular inşaatın yapıldığı suda yan yana gelerek bir süre için üssün inşaat çalışmalarını durdurmayı başardı.

Denizde kanolarla inşaat makineleri bir araya gelince ortaya ilginç görüntüler ortaya çıktı.



ulusalkanal.com.tr


Amerikan Üssü protesto edildi paylaşan: ulusalkanal
Etiketler; #Okinawa adası #japonya #amerikan üssü #protesto
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