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Antonio Guterres'ten İsrail'i uyardı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten İsrail'i uyardı. Guterres, yerleşim birimlerini meşrulaştıran kanunun İsrail için yasal sonuçlar doğuracağını belirtti.

Antonio Guterres'ten İsrail'i uyardı

İsrail Parlamentosu'nun onayladığı yerleşim yasasına Birleşmiş Milletler'den tepki geldi. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştırmanın İsrail için yasal sonuçlara neden olacağını açıkladı.

Gutterres, İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen düzenlemeden derin üzüntü duyduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, yasanın işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin özel mülkleri üzerine inşa edilmiş olan konut ve karakolları meşru hale getireceğini de söyledi. Guterres, "İki devletli çözümü engelleyecek her türlü faaliyetten uzak durulması gerekiyor" dedi. 



ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Birleşmiş milletler #antonio guterres #israil
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