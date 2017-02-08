Facebook'tan yeni uygulama
Facebook'tan yeni uygulama
Gözaltına alındı
Gözaltına alındı
Ortaköy saldırısında yeni gelişme
Ortaköy saldırısında yeni gelişme
Cumhurbaşkanlığından önemli açıklama
Cumhurbaşkanlığından önemli açıklama

Arnavutluk'ta insan kaçakçılığı operasyonu

Başkent Tiran ve Gorice'de yürütülen "Transit" isimli operasyon kapsamında, insan kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle 6 kişi gözaltına alındı

Arnavutluk'ta insan kaçakçılığı operasyonu

 Arnavutluk'ta yürütülen "Transit" operasyonunda, insan kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle 6 kişi gözaltına alındı.

Arnavutluk Savcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Tiran ve Gorice'de insan kaçakçılarına yönelik yürütülen "Transit" adlı operasyonda 6 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Arnavutluk vatandaşı 6 kişinin, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelen kişileri Yunanistan, Arnavutluk, Kosova, Sırbistan ve Macaristan üzerinden Avusturya ve Almanya'ya yasa dışı yollarla geçirdikleri şüphesiyle gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, ülke genelinde insan kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınanların sayısının 18'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, Arnavutluk'ta farklı dönemlerde yapılan operasyonlarda yaklaşık 100 Suriyelinin yakalandığı, yasa dışı geçişlerin 900 ila bin 250 avro karşılığında yapıldığı kaydedildi.

Bu arada, Uyuşturucu ve İnsan Kaçakçılığıyla Mücadele Amirliği Müdürü Idajet Faskaj, farklı soruşturmalar çerçevesinde 83 yabancı uyruklunun yakalandığı ve 16 aracın ele geçirildiğini söyledi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #operasyon #insan kaçakçılığı #gözaltı #arnavutluk
banner863
Önceki Haber
Facebook'tan Snapchat benzeri uygulama: Flash
Sonraki Haber
Kardak kayalıklarında devriyeler sürüyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.