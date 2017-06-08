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Astana görüşmeleri ertelendi!

Astana'da 12-13 Haziran'da yapılması planlanan Suriye görüşmeleri ertelendi.

Astana görüşmeleri ertelendi!

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Basın Dairesi Başkanı Anuar Jaynakov, 12-13 Haziran’da yapılması planlanan Astana görüşmelerinin ertelendiğini söyledi.

Sputnik’e konuşan Jaynakov “Garantör ülkelerden yeni bilgi aldık. Rusya, Türkiye ve İran önümüzdeki günlerde ve haftalarda başkentlerinde Suriye’deki güvenli bölgelerle ilgili konular üzerinde anlaşmak ve ateşkesin güçlendirilmesi ile ilgili bir dizi başka konu hakkında uzman düzeyinde görüşmeler gerçekleştirecek” ifadelerini kullandı.

Jaynakov, Astana’da 12-13 Haziran tarihlerinde 5.’si yapılması planlanan görüşmenin ertelenip ertelenmeyeceği sorusuna da “Evet. Garantör ülkeler Kazakistan’a ortak şekilde kararlaştırılan tarihler, görüşme düzeyi, katılımcılar, görüşmenin gündemi konusunda bilgi verecek” yanıtını verdi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #suriye #astana
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