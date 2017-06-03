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Astana görüşmeleri

Suriye'de kalıcı ateşkes ve barış süreci görüşmelerinin yürütüldüğü Astana'da yeni takvim belli oldu. Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğündeki Suriye görüşmelerinin 12-13 Haziran'da Astana'da devam edeceği açıklandı. Görüşmede çatışmasızlık bölgeleri ve Suriye hükümetiyle muhalifler arasındaki siyasi süreç ele alınacak.

Astana görüşmeleri

Suriye'de savaşı bitirme hedefiyle yürütülen Astana görüşmeleri 12- 13 Haziran'da Kazakistan'da devam edecek.

Suriye'nin Rusya Büyükelçisi Riyad Haddad konuyla ilgili konuştu. Haddad, Suriye hükümetine belirtilen tarihlerle ilgili davet geldiğini açıkladı. 5.'si yapılacak Astana görüşmelerinde Suriye'deki ateşkesin garantörü Rusya, Türkiye ve İran'ın yer alacak.

Görüşmelerde Suriyeli silahlı muhalifler, Suriye hükümeti temsilcileri ve gözlemci olarak Amerika, Ürdün ve Birleşmiş Milletler'in yer alacağını söylemişti.

Görüşmelerin son turunda garantör ülkeler arasında Suriye'de 4 güvenli bölge oluşturulması ve ateşkes sağlanmasına yönelik anlaşma imzalanmıştı. Gelecek görüşmede güvenli bölgeler konusu, silahlı muhaliflerin terör örgütlerinden ayrıştırılması konusunda ayrıntı görüşmelerin yapılması bekleniyor.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #suriye #rusya #ateşkes #kalıcı #barış süreci #barış #astana #iran
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