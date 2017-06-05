Avustralya'nın Melbourne kentinde bir kişiyi öldüren ve bir kadını rehin alan saldırgan polisin düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilirken, olayda 3 polis memuru yaralandı.

İngiliz Daily Mail gazetesi, Melbourne'de meydana gelen rehine krizinde, saldırganın ateş etmeden önce 'DEAŞ ve El Kaide adına' dediğini aktardı.



Victoria Polisi'nin yaptığı açıklamaya göre, bir apartmanda patlama olduğu yönünde polis acil hattına yapılan ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Brighton semtindeki apartmanın girişinde erkek cesediyle karşılaştı.



Kısa süre sonra polis acil hattına yeni bir ihbar yapıldığını ve bir kadının rehin alındığını öğrendiklerini açıklayan Victoria Emniyet Müdür Yardımcısı Andrew Crisp, "Patlamayı gerçekleştiren ve kadını rehin tutan adamın polise ateş açması üzerine polisler karşılık verdi. Çatışmada adam ölü ele geçirildi." dedi.



Öte yandan çatışmada yaralanan üç polis memurunun hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının iyi olduğu açıklandı. Kurtarılan ve ismi açıklanmayan 20'li yaşlardaki kadın rehinenin durumun iyi olduğu belirtildi.



Olayın terör bağlantısı olduğu yönündeki haberleri doğrulamayan Crisp, soruşturmanın devam ettiğini dile getirdi.



Polis ölen iki erkeğin kimlikleri hakkında herhangi bir bilgi vermedi./cnntürk