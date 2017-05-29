Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, füze ve topçu birliklerinin katıldığı tatbikat gerçekleştirdi.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, füze ve topçu birliklerinin katıldığı tatbikat gerçekleştirdi.



Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, füze ve topçu birliklerinin savaş yeteneğinin geliştirilmesi amacıyla tatbikat başlatıldı.



Temsili düşman hedeflerine atışların yapıldığı tatbikatta, insansız hava araçları da yer aldı.