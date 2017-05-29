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Azerbaycan'da füze ve toplarla tatbikat

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, füze ve topçu birliklerinin katıldığı tatbikat gerçekleştirdi.

Azerbaycan'da füze ve toplarla tatbikat

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, füze ve topçu birliklerinin katıldığı tatbikat gerçekleştirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, füze ve topçu birliklerinin savaş yeteneğinin geliştirilmesi amacıyla tatbikat başlatıldı.

Temsili düşman hedeflerine atışların yapıldığı tatbikatta, insansız hava araçları da yer aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri #füze ve topçu birlikleri #tatbikat
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