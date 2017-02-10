Azerbaycan ordusu, cephe hattında Ermeni askerleri taşıyan aracı vurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşam cephe hattının Ağdere-Terter bölgesinde Ermeni askerlerini taşıyan bir aracın vurularak imha edildiği bildirildi.
Açıklamada, vurulan araçta bulunan bazı askerlerin öldüğü, fakat Erivan yönetiminin can kayıplarını kamuoyundan sakladığı belirtildi.
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmalar 7 Şubat'ta artmış, Ermenistan ordusunun top atışlarıyla yaptığı ateşkes ihlalinin ardından Azerbaycan ordusunu aynı şekilde karşılık vermişti.
Azerbaycan ordusu, cephe hattında Ermenistan ordusuna ait bir personel taşıyıcıyı imha etti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşam cephe hattının Ağdere-Terter bölgesinde Ermeni askerlerini taşıyan bir aracın vurularak imha edildiği bildirildi.