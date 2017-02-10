Çanakkale'de 4.9 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'de 4.9 büyüklüğünde deprem
Büyük sosyal medya operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Büyük sosyal medya operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Ankara'ya kritik ziyaret
Ankara'ya kritik ziyaret
Dikkat! Artık cezası var
Dikkat! Artık cezası var

Azerbaycan ordusu, cephe hattında Ermeni askerleri taşıyan aracı vurdu

Azerbaycan ordusu, cephe hattında Ermenistan ordusuna ait bir personel taşıyıcıyı imha etti.

Azerbaycan ordusu, cephe hattında Ermeni askerleri taşıyan aracı vurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşam cephe hattının Ağdere-Terter bölgesinde Ermeni askerlerini taşıyan bir aracın vurularak imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, vurulan araçta bulunan bazı askerlerin öldüğü, fakat Erivan yönetiminin can kayıplarını kamuoyundan sakladığı belirtildi.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmalar 7 Şubat'ta artmış, Ermenistan ordusunun top atışlarıyla yaptığı ateşkes ihlalinin ardından Azerbaycan ordusunu aynı şekilde karşılık vermişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ermenistan-Azerbaycan cephe hattı #çatışma #azerbaycan savunma bakanlığı
banner863
Önceki Haber
Türkiye Gençler Judo Şampiyonası
Sonraki Haber
Kanser hastası çocuk okul hasretini evinde gideriyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.