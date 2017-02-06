BAE'de petrol tankeri kayalara çarptı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir petrol tankerinin kayalara çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı, 12 kişinin kaybolduğu bildirildi.
BAE Şarika Emirliği Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, El-Hamriyye sahilde bir petrol tankerinin olumsuz hava koşulları ve şiddetli rüzgar nedeniyle dalgakırandaki kayalara çarpması ve bir kısmının batması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
Şarika Emniyet Müdürlüğünde Yüzbaşı Ali Seyf en-Nedas ise polis ekiplerinin, gemideki 5 kişiyi kurtardığını, 2'sinin hafif yaralı olduğunu, yaralıların tedavi için hastaneye nakledildiğini ifade etti.
Nedas, mürettebattan Hindistan uyruklu 12 kişinin kaybolduğunu, arama çalışmalarının sürdürüldüğünü aktardı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelen ve tankerin kısmen battığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, 12 kişi kayboldu
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir petrol tankerinin kayalara çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı, 12 kişinin kaybolduğu bildirildi.