Irak'ın başkenti Bağdat, dün gece ve bu sabah yapılan bombalı saldırılarla sarsıldı. Saldırılarda toplam 19 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynakları, Bağdat'ın merkezinde bulunan Şuheda Köprüsü yakınlarındaki halk çarşısında yol kenarına yerleştirilen bomba yüklü aracın infilak ettiğini bildirdi.



Bu sabah yapılan saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.



Güvenlik çemberine alınan bölgeye ambulanslar sevk edildi. Ölü ve yaralılar yakın çevrelerdeki hastanelere kaldırıldı.



Bağdat'ın merkezi Karrada'da dün gece yarısı meydana gelen bombalı saldırıda ise 11 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.





ulusalkanal.com.tr