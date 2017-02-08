Belçika'da terör operasyonu

Başkent Brüksel'de 9 eve yapılan baskınlarda 11 kişi gözaltına alındı

Belçika polisi, Suriye'den dönen yabancı savaşçılarla ilgili soruşturma kapsamında 11 kişiyi gözaltına aldı.



Belçika Federal Savcılığından yapılan açıklamaya göre, gözaltılar dün gece başkent Brüksel'in değişik bölgelerindeki 9 eve yapılan baskınlar sırasında gerçekleştirildi. Operasyonda, silah ya da patlayıcı madde bulunmadı.



Baskınların, Paris ve Brüksel saldırıları ile bir ilgisinin olmadığı, Suriye'den dönen yabancı savaşçılara dair soruşturma kapsamında yapıldığı açıklandı.



22 Mart'ta gerçekleştirilen ve 32 kişinin öldüğü terör saldırılarının ardından Belçika'da güvenlik önlemleri artırılmış durumda. Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon'a göre, Suriye ve Irak'ta DEAŞ saflarında savaşan ya da bu ülkelere gitmeyi planlayan 600'den fazla Belçika vatandaşı bulunuyor.