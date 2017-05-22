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Berlin'de bomba alarmı! Ünlü bina boşaltıldı

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) genel merkezi bomba alarmı nedeniyle boşaltıldı. Polis, inceleme sonucunda alarma neden olan tahta sandığın tehlikesiz olduğunu açıkladı.

Berlin'de bomba alarmı! Ünlü bina boşaltıldı

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başkent Berlin'deki genel merkezi olan Willy Brandt Haus bomba alarmı nedeniyle boşaltıldı.

Partiden yapılan açıklamada bomba alarmına posta merkezinde bulunan şüpheli bir paketin neden olduğu açıklandı.

Polis, bina çevresine güvenlik şeridi çekerek yayaları binaya yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Binada 24 Eylül'deki seçimler için parti programının görüşüldüğü toplantının alarm nedeniyle yarıda kesildiği ifade edildi. 

Polis, yaptığı açıklamada, binanın tekrar giriş çıkışlara açıldığını, alarma neden olan tahta sandığın tehlike arz etmediğini bildirdi.

Yaklaşık iki saat beklemenin ardından partililerin tekrar binaya girişine izin verildi.

Aynı binada yerel saatle 16.30'da SPD Genel Başkanı Martin Schulz'un Can Dündar'a vereceği Gustav Heinemann ödül töreninin de planlandığı gibi gerçekleştirileceği ifade edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #almanya #spd #şüpheli madde
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