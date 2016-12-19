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Berlin'de kamyon pazar yerine girdi

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir Noel pazarına giren kamyon 9 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açtı.

Berlin'de kamyon pazar yerine girdi

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir Noel pazarına giren kamyon 9 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açtı. 
Berlin’in turistik merkezlerinden Kurfuerstendamm’daki olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans gönderildi. 
Berlin polisi, en az 9 kişinin öldüğünü doğrularken, olayın bir kaza mı, yoksa terör saldırısı mı olduğu konusunda soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. 

Olay sırasında, tarihi Yıkık Kilise yakınındaki Noel pazarında bulunan görgü tanıkları, kamyonu kullanan şoförün kaçtığını ifade ettiler. 
Bölgeyi kordon altına alan polis, alana girişlere izin vermiyor. 

Etiketler; #berlin #kamyon #pazar yeri
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