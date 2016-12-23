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Berlin'deki TIR saldırısının şüphelisi öldürüldü

Berlin'deki TIR saldırısının şüphelisi öldürüldü

İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti, Milano'da polisle girdiği çatışmada öldürülen kişinin Berlin'deki tır saldırısının şüphelisi Anis Amri olduğunu söyledi. 

Etiketler; #milano polis #Marco Minniti #italya berlin saldırganı
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