Berlin'deki TIR saldırısının şüphelisi öldürüldü

İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti, Milano'da polisle girdiği çatışmada öldürülen kişinin Berlin'deki tır saldırısının şüphelisi Anis Amri olduğunu söyledi.
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