Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, ABD ile Almanya arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu ve Trump'ın Merkel'e çok saygı duyduğunu söyledi

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, ABD ile Almanya arasındaki ikili ilişkilerin çok iyi olduğunu belirterek, "Başkan'ın (Trump) Merkel ile olan ilişkisi inanılmaz; çok iyi anlaşıyorlar ve Başkan ona (Merkel) çok saygı duyuyor." dedi.

Sözcü Spicer, sabah saatlerinde sosyal medya hesabı Twitter'dan Almanya'yı eleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının ardından, günlük basın brifinginde konuyla ilgili soruları yanıtladı.

Merkel'in, "Avrupa Birliğinin artık ABD'ye güvenemeyeceği" şeklindeki değerlendirmesini soran basın mensubuna Spicer, "Başkan'ın (Trump) Merkel ile olan ilişkisi inanılmaz; çok iyi anlaşıyorlar ve Başkan ona (Merkel) çok saygı duyuyor. Kendisi, sadece Almanya'yı değil, Avrupa'nın kalanını da önemli bir müttefik olarak görüyor." şeklinde cevap verdi.

Merkel'in sözlerinin medya tarafından "çarpıtıldığını" iddia eden Spicer, Merkel'in "Avrupa'nın kaderinin kendi elinde olduğunu" söylediğini ve Trump'ın da aynı çizgiye işaret ettiğini dile getirdi.



Trump'tan Almanya'ya eleştiri

Konuyla ilgili sabah saatlerinde Twitter'dan açıklama yapan Trump ise "Almanya ile devasa bir ticari açığımız var; artı NATO ve askeri olarak ödemeleri gerekenden çok daha azını ödüyorlar. ABD için çok kötü. Bu değişecek." yorumunu yapmıştı.

İlk yurt dışı ziyareti kapsamında Almanya'da G7 toplantılarına katılan Trump ile Merkel arasında görüş ayrılıklarının olduğu ve Almanya Başbakanı'nın "Artık ABD'ye güvenemeyiz" şeklindeki yorumu medyaya yansımıştı.

Trump, kampanya döneminden bu yana NATO'ya gereken ödemeleri yapmadıkları gerekçesiyle başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesini eleştiriyordu.