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Beyaz Saray İletişim Direktörü Dubke istifa etti

Beyaz Saray İletişim Direktörü Mike Dubke'nin istifa ettiği bildirildi.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Dubke istifa etti

Beyaz Saray danışmanlarından Kellyanne Conway, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, Beyaz Saray İletişim Direktörü Mike Dubke'nin, ABD Başkanı Donald Trump'a, bu ay başında çıktığı yurt dışı seyahatinden önce 18 Mayıs'ta istifasını sunduğunu açıkladı.



Haberde, Dubke'nin Trump'ın bu seyahati sırasında Washington'da iletişim idaresine yardım etme önerisinde bulunduğu, bu önerinin Trump tarafından kabul edildiği belirtildi.

Dubke, Trump tarafından sadece üç ay önce Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevine atanmıştı ve Beyaz Saray'ın medya stratejisini revizyondan geçirmesi planlanıyordu.

ABD Başkanı Trump, kısa süre önce günlük basın brifinginin rafa kaldırılması ve kendisinin her iki haftada bir bilgilendirilmesi fikrini ortaya atmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Beyaz Saray #mike dubke #abd başkanı trump
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