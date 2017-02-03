İstanbul'da polise silahlı saldırı!
İstanbul'da polise silahlı saldırı!
SON DAKİKA | Şehit sayısı 15'e çıktı
SON DAKİKA | Şehit sayısı 15'e çıktı
Dolar ne kadar
Dolar ne kadar
Kayyum atandı
Kayyum atandı

Boris Johnson ile Rex Tillerson telefonda görüştü

Johnson, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile görüştü

Boris Johnson ile Rex Tillerson telefonda görüştü

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile görüştü.

Johnson, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla ABD'de Dışişleri Bakanlığına atanan Tillerson ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Mesajında Tillerson ile "harika bir görüşme" yaptığını ifade eden Johnson, "Ortak hedeflerimizi teyit ettik. Küresel meselelerde başarıya ve çözümlere doğru işbirliği yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Rex Tillerson #ingiltere #Boris Johnson #abd
Önceki Haber
CHP Grup Başkanvekili Altay: Milletin demokrasi aşkının tecellisi olacaktır
Sonraki Haber
Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.