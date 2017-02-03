Boris Johnson ile Rex Tillerson telefonda görüştü

Johnson, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile görüştü

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile görüştü.



Johnson, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla ABD'de Dışişleri Bakanlığına atanan Tillerson ile telefonda görüştüğünü belirtti.



Mesajında Tillerson ile "harika bir görüşme" yaptığını ifade eden Johnson, "Ortak hedeflerimizi teyit ettik. Küresel meselelerde başarıya ve çözümlere doğru işbirliği yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.