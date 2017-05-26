Rio Grande do Norte eyaletindeki cezaevinde tutulan mahkumlardan 91'i kazdıkları tünelden kaçtı

Brezilya'nın Rio Grande do Norte eyaleti Adalet ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Parnamirim Eyalet Cezaevi'ndeki mahkumlardan 91'inin tünel kazarak firar ettiğini ve bu kişilerden 8'inin yakalandığını bildirdi.

Adalet ve Vatandaşlık Müdürü Luiz Mauro, yaptığı açıklamada, eyalet cezaevinden 91 mahkumun kaçtığını duyurdu.

Mauro, bu mahkumların kazdıkları tüneli kazarak firar ettiği bilgisini paylaştı.

Cezaevinde 2015 yılındaki isyanlar sırasında hücre demirlerinin çıkartılmasından bu yana mahkumların ortak alanlarda ve bina içlerinde serbest olduğunu belirten Mauro, "Mahkumların serbest olduğu bu şartlar altında herhangi bir prosedürü uygulayamazsınız." dedi.



Tanınmamak için giysilerini değiştirmişler

Askeri polis yetkilileri ise cezaevi yönetiminin sabaha karşı mahkumların firar ettiğinin anlaşılması üzerine çevrede güvenliğinin sağlanması için polisten destek istediğini aktardı.

Yetkililer, polislerin cezaevi çevresinde güvenliği sağlamasıyla bölgede dolaşan 8 mahkumun yakalandığı bilgisini paylaştı.

Mahkumların kimlik tespitini zorlaştırmak için giysilerini değiştirdiğinin belirlendiğini duyuran yetkililer, en az iki otomobil ve bir motosikletle mahkumların kaçmasına yardım edildiğini kaydetti.



Parnamirim'den 4,5 ayda ikinci firar

Adalet ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Parnamirim Eyalet Cezaevi'nde bu yıl gerçekleşen ikinci firar olayı sonrası mahkumların kaçmasına içeriden yardım edilip edilmediğinin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

Cezaevinden 7 Ocak'ta gerçekleşen ilk firarda 14 mahkum dış duvarda açtıkları bir delikten kaçmıştı. Cezaevindeki mahkumların kaçışını kolaylaştırdığından şüphelenilen bir askeri polis memuru görevden alınmıştı.

Kapasitesi 436 kişi olan eyalet cezaevinde yılın ikinci firarı öncesi 589 mahkum bulunuyordu.

Rio Grande do Norte eyaletinde geçen ocak ayında Alcaçuz ve Rogerio Coutinho Madruga Federal Cezaevlerini adeta yerle bir eden isyanlardan sonra 56 kişi cezaevi duvarlarından atlayarak ve kazdıkları tünellerden geçerek firar etmişti.