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Brezilya'da kamu çalışanları polisle çatıştı

Rio de Janeiro kentinde meclis binası önünde eylem yapan kamu çalışanları ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışma sonucu 15 kişinin yaralandığı, bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı

Brezilya'da kamu çalışanları polisle çatıştı

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir grup kamu çalışanı ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Rio de Janeiro meclisi eyaletin içinde bulunduğu krize karşı eyalet Su ve Kanalizasyon Şirketindeki hisselerin federal hükümetten alınacak yardımlar için teminat olarak kullanımını tartıştığı sırada meclis binası dışında kamu çalışanları ile güvenlik kuvvetleri arasında çatışma yaşandı.

Çatışma, askeri polisler meclis önünde güvenlik koridoru oluşturduğu sırada yüzleri maskeli bir grubun polise taş, havai fişek ve molotofkokteylleriyle saldırması ile başladı. Polislerin saldırıya göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle karşılık vermesinin ardından maskeli saldırganlar meclise çıkan sokaklardaki iş yerlerine ve bir banka şubesine zarar verdi.

Olaylar sırasında atılan göz yaşartıcı gazlardan meclis binasındaki milletvekilleri ve pasif protesto eylemini gerçekleştiren kamu çalışanları da etkilendi.
Yetkililer çatışmada 15 kişinin yaralandığını, bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Rio de Janeiro Valisi Luiz Fernando Pezao, eyaleti içinde bulunduğu ekonomik krizden kurtarmak için 27 Ocak'ta Devlet Başkanı Michel Temer ve Ekonomi Bakanı Henrique Meirelles ile anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre, federal hükümet sadece memur maaşlarının ödenmesine değil, bütün Mali Kurtarma Planına imkan sağlamak için Rio meclisinin eyalet Su ve Kanalizasyon Şirketinin özelleştirilmesine yetki vermeyi taahhüt etmesini şart koşmuştu. Federal hükümet tarafından teklif edilen Mali Kurtarma Planının eyalet kasasına 3 yılda 62 milyar reallik kaynak sağlaması öngörülüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #polisle çatışma #Kamu Çalışanları
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