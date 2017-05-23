Brezilya'da milyonlar, parlamenter darbenin ardından atanan Devlet Başkanı Temer'i protesto ediyor. Yolsuzluk iddiaları ile karşı karşıya olan Temer, hakkında çıkan ses kaydı ile bir darbe daha aldı. Halk, Temer'in istifasını ve anayasanın yeniden yazılmasını istiyor.

Brezilya'da yaklaşık bir yıldır görevini sürdüren Devlet Başkanı Michel Temer’e karşı protestolar dinmiyor. Temer, eski Devlet Başkanı Dilma Roussef’in parlamenter darbe ile devrilmesinin ardından yerine atanmıştı.



Temer hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle başlayan protestoları yeniden ateşlendi. Temer’in bir iş adamıyla yaptığı görüşmenin ses kaydı ortaya çıktı. Ses kaydında Temer'in bir işadamına Eski Meclis Başkanı Eduardo Cunha’nın sessizliği karşılığında para teklif ediyor.



Cunha, Meclis Başkanıyken Dilma Roussef’in parlamenter darbeyle görevden alınmasında büyük rol oynamıştı. Ardında da yolsuzluğa karıştığı için tutuklandı. Temer’in partisinin de lideri olan Cunha 15 yıl hapse mahkum edildi.



İş adamının kaydettiği görüşme Brezilya’nın büyük gazetelerinden O Globo'da yayımlandı. Aynı gün başsavcılığın talebi üzerine Devlet Başkanı Temer hakkında soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmayla Dilma Roussef örneğinde yaşandığı gibi Temer de mecliste yapılacak siyasi oylama ile görevden alınabilecek. Temer’in istifası ya da Meclis tarafından görevden alınması halinde üç aylık geçici yönetimden sonra Kongre, kendi içinden yeni bir Devlet Başkanı seçecek.



Ancak sokaklara dökülen milyonlarca Brezilyalı bu yönteme itiraz ediyor. Halk, yeni anayasa için Kurucu Meclis’in oluşturulması ve Devlet Başkanı’nın halk tarafından yeniden seçilmesi talep ediyor.



Yaklaşık bir yıldır iktidarda olan Temer, IMF ve ABD ile işbirliği içinde bir dizi reform yapmıştı. Kararname yoluyla önümüzdeki 20 yıl boyunca tüm Brezilya hükümetlerinin sosyal harcamaları arttırması yasaklandı. İşçi haklarında da önemli kısıtlamalarla karşılaştı. Bir yıllık iktidarda işsizlik 14 milyon arttı. Temer, Brezilya’nın devlet petrol şirketi Petrobras’ı da özelleştirecekti.





Özgür Uyanık

ulusalkanal.com.tr

