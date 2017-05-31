Yolsuzluk suçlamaları sonrası Brezilya makamları ile anlaşmaya varan hayvansal gıda üreticisi JBS, 3 milyar dolar ceza ödeyecek

Brezilya'da dünyanın en büyük hayvansal gıda üreticilerinden JBS şirketler grubunun, adının rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasına karışmasının ardından 10,3 milyar Brezilya reali (3 milyar dolar) ceza ödeyeceği bildirildi.

Brezilya Federal Savcılığı, JBS şirketler grubu ile 3 milyar dolar ceza ödenmesi konusunda mutabakata varıldığını ve ilerleyen günlerde bir anlaşma imzalanacağını duyurdu.

İlk ödemesi aralıkta yapılacak cezanın 25 yıllık dönemde ödeneceği, yaklaşık 711 milyon dolarlık kısmının eğitim, sağlık ve yolsuzlukların önlenmesi alanlarındaki sosyal projelere aktarılacağı kaydedildi.

Söz konusu anlaşma, Brezilya’da ve dünyadaki en büyük ceza anlaşması olacak. Anlaşmanın imzalanmasından sonra JBS, hakkında yürütülen beş soruşturma ile ilgili gerçekleri ayrıntılı olarak federal savcılığa anlatacak.

JBS şirketler grubunun sahiplerinden Joesley Batista, Federal Savcılığa sunduğu bir gizli ses kaydıyla, martta Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer ile buluştuğunu ve Temer'in yolsuzluk operasyonları kapsamında hapiste bulunan eski Meclis Başkanı Eduardo Cunha’nın sessiz kalmasını garanti ettiğini iddia etmişti.

Söz konusu iddiaların ve ses kayıtlarının yerel basına sızdırılması sonrası Federal Yüksek Mahkeme Başkan Michel Temer hakkında soruşturma açılmasına izin vermiş, ardından ülkede Temer karşıtı protesto gösterileri düzenlenmişti. Son olarak geçen hafta başkent Brasilia'da düzenlenen protestolarda, bakanlık binaları yağmalanırken, Başkan Temer kamu düzeninin sağlanması için ordu birliklerini göreve çağırmıştı.