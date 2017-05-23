İngiltere’nin Manchester kentinde bir Ariana Grande konserinin bitiminde yaşanan, en az 19 kişinin öldüğü patlamanın terör saldırısı olabileceği şüpheleri üzerine polis sosyal medyayı da didik didik ediyor. İngiliz basınına yansıyan bilgilere göre dün akşam atılan tehdit içerikli bir tweet, patlamanın bir IŞİD saldırısı olabileceği şüphesini doğurdu.

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