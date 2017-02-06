Bulgaristan’da erken seçime doğru

Bulgaristan'da çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu iki parti seçimlere "Dost Birliği" ittifakı olarak girecek

Bulgaristan’da çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) Partisi ve Hürriyet ve Şeref Halk Partisi (HŞHP), seçimlere ittifak yaparak girme kararı aldı.

DOST Partisi Genel Başkanı Lütvi Mestan, kurdukları ittifakın adının ''Dost Birliği'' olduğunu belirterek, ''26 Mart'ta yapılacak erken seçimdeki sloganımız 'Dost ile Birlikte Özgür ve Onurlu' şeklinde olacak. Parlamentoya giriş barajını aşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın, Türkiye’deki tüm kardeşlerimizden de destek bekliyoruz.” dedi.

Türkleri ve Müslümanları savunacak bir parti olduklarını vurgulayan Mestan, ''Bizler, Tük ve Müslümanları savunacak bir partiyiz. Ancak demokratik bir siyasi güç olarak kurulduk. Avrupa-Atlantik rotasından ülkemizin sapmamasına dikkat edeceğiz.” diye konuştu.

Bulgaristan’da din, dil ve etnisite ayrımı yapılmadan, tüm vatandaşların çıkarlarını savunacak bir güç birliği olarak faaliyet göstereceklerini belirten Mestan, “Koalisyon olarak seçmenlerimize gerçek bir alternatif sunuyoruz.” ifadesini kullandı.

Mestan, dünyanın en büyük 16. ekonomisine sahip yakın dost ve komşu Türkiye ile ilişkilerin daha da geliştirilmesine özen göstereceklerini anlatarak, şunları kaydetti:

''Türkiye, terörle mücadele konusunda kararlı. Ayrıca komşumuz, topraklarında 4 milyona yakın sığınmacıya barınak sağlamış bulunuyor. Böylece hem Bulgaristan hem de tüm Avrupa Birliği’nin huzurunu sağlamış bulunuyor. Bulgaristan, Türkiye ile ilişkilerinde net bir stratejiye sahip olmalı.''

Hürriyet ve Şeref Halk Partisi’nin (HŞHP) lideri Orhan İsmailov da DOST ile birlikte girdikleri seçim yarışında başarılı olacaklarından hiç şüphesinin olmadığını söyledi.

Tabanı geniş, güçlü bir ittifak kurdukların anlatan İsmailov, “Seçim sonrası güç birliğimiz parlamentoda sürecek. 35-40 milletvekili çıkarabiliriz.” dedi.

Uzun bir yola çıktıklarını belirten İsmailov, DOST partisi ile birlik ve beraberlik içerisinde demokrasiye hizmet edeceklerine vurgulayarak, ''Sadece Bulgaristan’dan değil, Türkiye’de Batı'dan ve tüm dünyadan ittifakımıza oy desteği bekliyoruz. Daha önce Türkleri temsil eden bir savunma bakan yardımcısı olarak görev yaptım. Parlamentoda gelecekte güçlü temsilimiz ile ittifak olarak yarın öbür gün bir başbakanımızın da olmasını istiyoruz.”

Mestan ve İsmailov ''Dost Birliği'' olarak yarın Merkez Seçim Komisyonu'na seçimlere katılım başvurusunu ileteceklerini kaydetti.



