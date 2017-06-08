Katar'a 'terörizme destek verdiği' gerekçesiyle diplomatik yaptırım uygulayan Afrika ve Arap ülkelerine Çad da katıldı. Çad Dışişleri Bakanlığı, Katar'daki büyükelçisini istişareler için geri çağırdıklarını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Çad hükümeti bu krizi çözmek için ilgili ülkelere diyaloğa imtiyaz tanımaları çağrısı yapıyor ve Katar'dan bölgedeki ülkelerin bağlılığına ve dünya barışına zarar verecek tutumları azaltma sözüne saygı göstermesini istiyor" dendi.



Dün bir diğer Afrika ülkesi Senegal, Doha'daki büyükelçisini geri çağırmış ve Suudi Arabistan ile 'aktif dayanışma' içinde olduğunu açıklamıştı.



Yine Arap Birliği'ne üye ülkelerden Moritanya da Katar'la diplomatik ilişkisini kestiğini duyurmuştu.



Bir diğer Afrika ülkesi Gabon da Katar'ı kınamıştı.