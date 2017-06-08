Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çıkan çatışmada 6 direnişçi ve 1 asker öldü.

Hindistan Ordu Sözcüsü Albay Rajesh Kalia, direnişçilerin Pakistan sınırından, Nowgam bölgesine geçmesi üzerine çıkan çatışmada 1 asker ve 3 direnişçinin öldüğünü belirtti.



Kalia, diğer 3 direnişçinin de Machil bölgesinde öldürüldüğünü bildirdi.



Hindistan ve Pakistan arasında İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana tartışma konusu olan Keşmir'de 70 bin kişi şiddet olaylarında yaşamını yitirdi.



Cammu Keşmir'deki direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsız olmak ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.