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Cammu Keşmir'de çatışma: 7 ölü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çıkan çatışmada 6 direnişçi ve 1 asker öldü.

Cammu Keşmir'de çatışma: 7 ölü

Hindistan Ordu Sözcüsü Albay Rajesh Kalia, direnişçilerin Pakistan sınırından, Nowgam bölgesine geçmesi üzerine çıkan çatışmada 1 asker ve 3 direnişçinin öldüğünü belirtti.

Kalia, diğer 3 direnişçinin de Machil bölgesinde öldürüldüğünü bildirdi.

Hindistan ve Pakistan arasında İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana tartışma konusu olan Keşmir'de 70 bin kişi şiddet olaylarında yaşamını yitirdi.

Cammu Keşmir'deki direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsız olmak ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Nowgam #Machil #Cammu Keşmir
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