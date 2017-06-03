Amerika öncülüğündeki koalisyon, 2014 yılı Ağustos ayından Nisan ayına kadar Irak ve Suriye'de 484 sivili "yanlışlıkla" öldürdü. Bu veri, Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na ait. Bağımsız kaynaklara göre ise ölen sivil sayısı 3 binden fazla...

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Amerika öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun, göreve başladığı Ağustos 2014'ten nisan ayına kadar 484 sivilin "yanlışlıkla" ölümüne neden olduğunu açıkladı.



Bilgi, CENTCOM'un Irak ve Suriye'deki hava saldırılarında hayatını kaybeden sivillerle ilgili nisan ayı raporunda yer aldı.



Raporda, aynı süre içinde Irak ve Suriye'de 21 bin 35 hava saldırısının düzenlendiği ve bu saldırılara ilişkin 440 sivil kaybı ihbarı geldiği kaydedildi.



Bunlardan sadece 118'inin "güvenilir" bulunduğu, sivil kayıpların ise 484 olduğu açıklandı. Önceki ayın raporunda bu sayı 396 olarak ifade edilmişti.



Amerika'nın raporu böyle ancak bağımsız kaynaklara göre sivil ölü sayısı kat be kat daha fazla. Yerel kaynaklar ve birçok bağımsız sivil toplum örgütü ise Irak ve Suriye'de 3 binden fazla sivilin öldürüldüğünü belirtiyor.





ulusalkanal.com.tr