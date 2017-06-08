Fransa'da yayınlanan Charlie Hebdo dergisinde İngiltere Başbakanı Theresa May başı kesik bir biçimde resmedildi.

Tepki çeken karikatürleriyle tanınan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun 7 Haziran sayısında Manchester ve Londra Köprüsü terörist saldırıları vardı.



Kapakta, saldırının ardından İngiltere Başbakanı Theresa May tarafından yapılan 'artık yeter' açıklaması verilirken, Başbakan kafası kesik bir şekilde resmedildi.







Gazetevatan'ın haberine göre, İngiliz medyasında kapak tepkisi yeni başlıyor.



Kapak başlığında ise 'Çok kültürlülüğün İngiliz Yolu' yazıyor.



Derginin, ABD perspektifinden bakıldığında, komedyen Kathy Griffin'in geçen hafta Tyler Shields tarafından çekilen kanlı Trump resmi nedeniyle çıkan kaosun aklından geçmemesi imkansız./Vatan