CIA Başkanı Pompeo yarın Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi sonrası son dakika haberi geldi.

CIA Direktörü Mike Pompeo'nun ilk yurt dışı ziyaretini yarın Türkiye'ye gerçekleştireceği, ziyaret kapsamında Türk yetkililerle PYD ve FETÖ başta olmak üzere gündem maddelerini istişare edeceği öğrenildi.