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CIA Direktörü Pompeo ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak

CIA Direktörü Pompeo'nun ilk yurt dışı ziyaretini yarın Türkiye'ye gerçekleştireceği, ziyaret kapsamında Türk yetkililerle PYD ve FETÖ başta olmak üzere gündem maddelerini istişare edeceği öğrenildi.

CIA Direktörü Pompeo ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, müttefiklik ve yakın iş birliği vurgusu ön plana çıktı. 

Görüşmede, CIA Direktörü Mike Pompeo'nun ilk yurt dışı ziyaretini yarın Türkiye’ye gerçekleştireceği, ziyaret kapsamında Türk yetkililerle PYD ve FETÖ başta olmak üzere gündem maddelerini istişare edeceği kaydedildi.

Etiketler; #cia #türkiye #cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #abd başkanı donald trump #CIA Direktörü Mike Pompeo
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