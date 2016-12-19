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Çin 1200 fabrikada üretimi durdurdu! İşte nedeni...

Çin’in başkenti Pekin bölgesinde en üst noktalara ulaşan hava kirliliği nedeniyle aralarında büyük bir petrol rafinerisinin de olduğu 1200 fabrikada üretim durduruldu.

Çin 1200 fabrikada üretimi durdurdu! İşte nedeni...

Meteoroloji yetkililerinin ‘meteorolojik afet’ olarak değerlendirdiği Pekin’deki hava kirliliği oranı şimdiye kadar rastlanan en yüksek seviyesine çıktı.

Yetkililer Pekinlilerden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını isterken okulların da öğrenime ara vermek zorunda kaldığı Pekin’de dışarda mangal yakan 400 kişinin de para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Çin gazetelerinin haberlerine göre dört derecelik ölçekte en yüksek dereceye yükseltilen uyarı seviyesinin şu an için Çarşamba gününe kadar geçerli olduğu duyuruldu.

Başkent Pekin’in yanısıra aralarında Hebei eyaletindeki Tangshan ve Shijiazhuang kentleri ile Shandong eyaletindeki Jinan kenti olmak üzere 40’a yakın kentte de hava kirliliği uyarıları yapıldı.

Chengdu kentinde hava kirliliğine karşı etkili önlem alınmasını isteyen halk ise kentteki heykellerin ağzına maske geçirerek yetkilileri protesto etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çin #pekin
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