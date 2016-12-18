Çin'de hava kirliliği nedeniyle kırmızı alarma geçildi

Zararlı partikül hava endeksi, DSÖ'nün insan sağlığı için üst sınır olarak kabul ettiği eşik değerin 8 kat üzerine çıkan Çin'de, yoğun hava kirliliği nedeniyle 24 kentte kırmızı alarma geçildi.



Çin'in orta ve kuzey bölgelerinde etkili olan ağır hava kirliliği nedeniyle zararlı partikül hava endeksi (PM 2,5), Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) insan sağlığı için "üst sınır" olarak kabul ettiği eşik değerin 8 kat üzerine çıktı.



Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin orta ve kuzey bölgelerindeki Hınan, Şanşi, Şaanşi ve Hıbey eyaletinin yanı sıra Tiencin kenti ve başkent Pekin'de yoğun hava kirliliği sebebiyle kırmızı alarma geçildiğini duyurdu.



Meteoroloji merkezi, yoğun hava kirliliğinin en az 24 kenti etkisi altına aldığı ve mevsimin en yoğun hava kirliliğinin oluştuğu bilgisini verdi.



Eğitime ara verildi

Kırmızı alarm boyunca inşaat çalışmaları askıya alındı ve bazı bölgelerde eğitime ara verildi. Başkent Pekin'de bu tedbirlere ek olarak araç trafiğinde tek-çift plaka uygulaması başlayacak. Tiencin kentinde ise yerel hükümet, inşaat şirketlerinin ve sürücülerin kurallara uyup uymadığını takip etmek için teftiş ekipleri gönderdi. Hava kirliliğinin çarşamba gününe kadar etkili olması bekleniyor.



Çin, özellikle 2014'ten bu yana çevre ve hava kirliliğiyle mücadele etmeye çalışıyor. Hızlı kalkınma ve sanayileşmenin bedeli olarak Çin'deki büyükşehirlerin çoğu, aynı zamanda dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor.



Dünyada sera etkisi oluşturan gazların salımında ilk sırada yer alan Çin'de özellikle son iki yıldır, ülkenin farklı bölgelerinde insanlar ciddi hava kirliliği tehdidi altında yaşıyor.



Ülkede hava kirliliği alarm sisteminde mavi, sarı, turuncu ve en üst düzeyde kırmızı olmak üzere dört aşama uygulanıyor.