Pekin Otomobil Müzesi, ziyaretçilerini 19 ve 20. yüzyıl otomobil üreticilerinin dünyasına götürüyor.

Çin’in başkenti Pekin'deki müzede otomotiv endüstrisinin ilk dönemlerinden kalan otomobiller, ziyaretçilerine tarihin kapılarını aralıyor.



Pekin’in batısındaki Fıngtay bölgesinde bulunan Pekin Otomobil Müzesi, ziyaretçilerini 19 ve 20. yüzyıl otomobil üreticilerinin dünyasına götürüyor.







Mimari tarzıyla da dikkatleri çeken 5 katlı müze, yaklaşık 50 bin metrekarelik alanı kaplıyor. Müzede 80’den fazla farklı marka ve modelde araba sergileniyor.







"Bilim, teknoloji ve toplum" temasıyla faaliyet gösteren müze, 700 milyon yüen ( yaklaşık 100 milyon dolar) fonla kuruldu. İnşaatına 2007'de başlanan müze, 2011’de kapılarını ziyaretçilerine açtı.



Başkent Pekin’in kültürel atmosferine yenilik katmayı amaçlayan müze, teknoloji salonu, gelişim salonu ve Çin otomotiv endüstrisinin klasik koleksiyonu salonu olmak üzere 3 ana bölümden oluşuyor.



Çin'in ilk otomobil müzesinde, araba sergisinin yanında çeşitli fotoğraf ve görüntülerle de tarihten kesitler sunuyor.







Bir zamanların yıldızı klasik otomobiller müzede hayranlarını bekliyor



Müzede, Jaguar, Wolkswagen, Ford, Bugatti, Citroen, Volga gibi çok sayıda markanın ilk otomobilleri bulunuyor. Müzede askeri araçların sergilendiği stantlar da mevcut.







Birinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş'a tanıklık eden, dönemine göre doğu ve batı bloğunu temsil eden araçlar, söz konusu ayrımı tasarımlarında da belli ediyor.



Farklı tasarımları, görünüş ve performanslarıyla bir zamanların yıldızı olan bu araçlar, müzede kendi köşelerine çekilmiş durumda ziyaretçilerini bekliyor.



Günümüzde yolları süsleyen arabaların ataları olan araçlar, insanlığın geçen yüzyıldan bu yana teknoloji ve otomotiv tasarımında ne kadar ilerlediğini de gösteriyor.







Bir zamanlar filmlerde son model olarak tanıtılan otomobiller, artık geçmişin bir parçası ve insanoğlunun otomobil sektöründe yaşadığı serüveni anlatıyor.



Müzede klasik otomobillerin yanı sıra otomobil parçaları ve taklit otomobiller, faytonlar, bisikletler ve motosikletler de sergileniyor.